Бывший футболист московского «Динамо» и российский тренер Сергей Кирьяков признал полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком первой половины сезона РПЛ.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков перевешивает. У нас есть Кордоба, к которому мы привыкли, но он часто под угрозой удаления и легко поддается на провокации. Мне больше импонирует Батраков. Он молодой, талантливый и представляет будущее российского футбола», — отметил Кирьяков в эфире «Матч ТВ».

В текущем сезоне Батраков сыграл 19 матчей, забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи. «Локомотив» завершил первую часть сезона на третьем месте, набрав 30 очков.