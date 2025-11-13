«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Карим Адейеми — нападающий «Боруссии» Д globallookpress.com

Стало известно, что «красные дьяволы» уже отправили запрос об информации в «Боруссию» Д по Адейеми.

«Шмели», в свою очередь, хотят продлить контракт с Адейеми. Представители игрока просят «Боруссию» Д включить пункт об отступных в соглашение.

В нынешнем сезоне Адейеми провел за дортмундскую команду 14 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал столько же голевых передач.