Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался о работе Деяна Станковича в московском клубе.

Егор Титов globallookpress.com

«Надеюсь, это будет чемпионская команда, и тогда мы все скажем, что Станкович‑то был прав, неоднократно поаплодируем ему за такой состав. Наверняка при новом тренере "Спартак" зимой еще усилится.

Было видно, что Деян нервничал в каждом матче, получал желтые и красные карточки, устраивал скандалы. Конечно, подобное поведение не от хорошей жизни. Это, наверное, ему и помешало. Все болельщики и ветераны, руководители клуба ждали, что вот‑вот будет прорыв, но "Спартак" идет на шестом месте с солидным отставанием от лидера. Это не то, чего заслуживает такой великий клуб.

Надо оценивать все в совокупности: результат по итогам первого круга, нервная обстановка, качество состава. Я даже не могу сходу назвать позиции, которые нужно укреплять, хотя в руководстве "Спартака" наверняка понимают, куда нужно усиление», — цитирует Титова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.