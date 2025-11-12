Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико прокомментировал возможное завершение карьеры Лионеля Месси в национальной команде.

Лионель Месси
Лионель Месси globallookpress.com

«Он играет в Аргентине уже 20 лет.  Это совершенно необычайно.  Никто не будет готов к уходу Лео.  Он сам примет решение, когда его больше не будет.  Возможно, закончив играть, он останется в тренерском штабе или займёт какое-то место в сборной», — приводит слова Тальяфико Goal.con со ссылкой на Radio La Red.

В составе сборной Аргентины 38-летний Месси забил 114 мячей в 195 матчах.