В составе сборной Аргентины 38-летний Месси забил 114 мячей в 195 матчах.

«Он играет в Аргентине уже 20 лет. Это совершенно необычайно. Никто не будет готов к уходу Лео. Он сам примет решение, когда его больше не будет. Возможно, закончив играть, он останется в тренерском штабе или займёт какое-то место в сборной», — приводит слова Тальяфико Goal.con со ссылкой на Radio La Red.

