После победы над Бразилией можно было ожидать, что второй матч американской серии Франция проведёт с ротацией, менее цельной игрой и неизбежной потерей качества. Но в Ландовере получилось наоборот: Дидье Дешам полностью поменял стартовый состав, выпустил фактически другую команду и всё равно получил очень убедительные 3:1. Причём это был не тот случай, когда фаворит просто реализовал свои моменты. Франция действительно провела сильный матч. Особенно ценно для Дешама то, что эту игру сделали не привычные лидеры, а те, кто в последние месяцы скорее боролся за место в заявке.

Результат матча

КолумбияСанта-Фе-Де-БоготаКолумбия1:3ФранцияФранцияПариж
0:1 Дезире Дуэ 29' 0:2 Маркус Тюрам 41' 0:3 Дезире Дуэ 56' 1:3 Jaminton Campaz 77'
Колумбия:  Альваро Монтеро,  Даниэль Муньос,  Давинсон Санчес,  Хуан Кабаль,  Хоан Мохика (Дейер Мачадо 63'),  Ричард Риос (Густаво Пуэрта 46'),  Хефферсон Лерма,  Джон Арьяс (Андрес Гомес 46'),  Хамес Родригес (Jaminton Campaz 64'),  Луис Диас (Хуан Кинтеро 64'),  Луис Суарес (Джон Кордоба 46')
Франция:  Брис Самба,  Лука Динь,  Лукас Эрнандес,  Максанс Лакруа,  Пьер Калюлю,  Дезире Дуэ (Эдуардо Камавинга 64'),  Магнес Аклиуше (Уго Экитике 64'),  Н’Голо Канте,  Уоррен Заир-Эмери (Рандаль Коло Муани 64'),  Маркус Тюрам (Килиан Мбаппе 78'),  Райан Шерки (Майкл Олисе 78')
Жёлтые карточки:  Густаво Пуэрта 61'  —  Маркус Тюрам 39',  Эдуардо Камавинга 74'

Первые минуты были не самыми простыми для французов.  Колумбия вошла в игру агрессивно, с хорошим давлением и желанием сразу навязать контактный футбол.  У хозяев были подходы через Луиса Диаса, был опасный эпизод после прохода по левому флангу, был удар Хамеса, с которым справился Брис Самба.  На этом отрезке Франция выглядела не слишком собранной и некоторое время искала ритм.

Но как только матч немного успокоился, стало заметно, что по качеству решений и по скорости комбинаций Франция всё равно сильнее.  Н’Голо Канте, проводивший матч в день своего 35-летия с капитанской повязкой, поначалу не выглядел человеком, который собирается тащить центр поля на себе.  Но постепенно именно он, как в лучшие времена в «Челси», стал задавать тон в отборах и продвижении мяча.  Вслед за Канте ожила и вся команда.

Важную роль сыграла и линия атаки, где никто не застывал в одной позиции.  Райан Шерки, Манес Аклиуш, Маркюс Тюрам и Дезире Дуэ постоянно менялись ролями, и Колумбия довольно быстро начала теряться.  Франция не душила соперника бесконечными позиционными атаками, но выглядела командой с понятной идеей и ясной геометрией впереди.  Первый гол это хорошо показал.  После быстрой комбинации мяч дошёл до Дуэ, который пробил из-за штрафной, а рикошет от Даниэля Муньоса был фатальным для вратаря.  Формально это даже похоже на автогол, но после такой атаки Франция точно заслужила открыть счёт.

Тюрам и Дуэ очень вовремя сверкнули за сборную

Самое интересное в этой победе — не только сам факт, что Франция выиграла резервным составом, а то, как именно она это сделала.  У команды не было ощущения импровизации на ходу, а многие из тех, кто получил шанс, явно давно мечтали проявить себя.

Прежде всего это касается Маркюса Тюрама и Дезире Дуэ.  У первого слишком давно не было голов за сборную, и эта история уже стала неприятным фоном любого выхода Тюрама на поле.  В Ландовере Маркюс наконец-то опередил всех в штрафной, замкнул головой подачу Аклиуша и сделал 2:0.  Важна даже не строчка в протоколе, а то, как Тюрам был встроен в игру, цеплялся за эпизоды, полезно открывался и не выпадал из командного движения.

Дуэ же оформил дубль и, кажется, стал главным символом этой игры.  При этом матч у вингера «ПСЖ» не был идеальным, он несколько раз терял мяч и тормозил потенциальные атаки.  Второй гол Дуэ случился после очень хорошей позиционной атаки, в которой уже Тюрам выступил как ассистент.  Отдельно стоит отметить Манеса Аклиуша.  Он так и не забил, но был встроен почти во всё хорошее, что Франция делала впереди.  Аклиуш участвовал в развитии атак, создавал ширину, находил нужные передачи.  Теперь Дидье Дешаму будет ещё сложнее сказать «нет» футболисту «Монако».

Франция выглядит ещё более мощной

При 3:0 игра, по сути, была сделана.  Колумбия к этому моменту уже заметно просела и по движению, и по эмоциям.  Дешам получил возможность спокойно ротировать состав по ходу второго тайма, выпустить тех, кто не играл против Бразилии, и посмотреть на дополнительные сочетания.  Но Колумбия всё же забила в концовке — Хамингтон Кампас сократил счёт на 77-й минуте, уже после череды замен у Франции, когда структура команды стала менее цельной.  Трудно сказать, что гол как-то повлиял на общее впечатление, Франция не дрогнула и пресекла любые попытки камбэка.

Любопытно, что даже в такой комфортной концовке оставался ещё один сюжет — Килиан Мбаппе, который вышел на замену и успел забить, но из офсайда.  Рекорд Оливье Жиру пока подождёт, однако и без этого вся поездка по Америке для Франции выглядит почти образцовой.  Две победы, шесть забитых мячей, хорошие индивидуальные истории, никакого кадрового урона и всё более понятное ощущение, что к лету команда подходит с очень серьёзной внутренней конкуренцией.

Именно это, наверное, важнее всего.  Матч с Колумбией показал, что запасные игроки Франции встроены в тот же агрессивный и подвижный стиль, который Дешам наигрывает уже давно.  А настолько убедительный матч от резервного состава выглядит очень серьёзным аргументом перед Чемпионатом Мира.