После победы над Бразилией можно было ожидать, что второй матч американской серии Франция проведёт с ротацией, менее цельной игрой и неизбежной потерей качества. Но в Ландовере получилось наоборот: Дидье Дешам полностью поменял стартовый состав, выпустил фактически другую команду и всё равно получил очень убедительные 3:1. Причём это был не тот случай, когда фаворит просто реализовал свои моменты. Франция действительно провела сильный матч. Особенно ценно для Дешама то, что эту игру сделали не привычные лидеры, а те, кто в последние месяцы скорее боролся за место в заявке.

Результат матча Колумбия Санта-Фе-Де-Богота 1:3 Франция Париж 0:1 Дезире Дуэ 29' 0:2 Маркус Тюрам 41' 0:3 Дезире Дуэ 56' 1:3 Jaminton Campaz 77' Колумбия: Альваро Монтеро, Даниэль Муньос, Давинсон Санчес, Хуан Кабаль, Хоан Мохика ( Дейер Мачадо 63' ), Ричард Риос ( Густаво Пуэрта 46' ), Хефферсон Лерма, Джон Арьяс ( Андрес Гомес 46' ), Хамес Родригес ( Jaminton Campaz 64' ), Луис Диас ( Хуан Кинтеро 64' ), Луис Суарес ( Джон Кордоба 46' ) Франция: Брис Самба, Лука Динь, Лукас Эрнандес, Максанс Лакруа, Пьер Калюлю, Дезире Дуэ ( Эдуардо Камавинга 64' ), Магнес Аклиуше ( Уго Экитике 64' ), Н’Голо Канте, Уоррен Заир-Эмери ( Рандаль Коло Муани 64' ), Маркус Тюрам ( Килиан Мбаппе 78' ), Райан Шерки ( Майкл Олисе 78' ) Жёлтые карточки: Густаво Пуэрта 61' — Маркус Тюрам 39', Эдуардо Камавинга 74'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 3 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 9 Угловые удары 5 2 Офсайды 3 13 Фолы 14

Первые минуты были не самыми простыми для французов. Колумбия вошла в игру агрессивно, с хорошим давлением и желанием сразу навязать контактный футбол. У хозяев были подходы через Луиса Диаса, был опасный эпизод после прохода по левому флангу, был удар Хамеса, с которым справился Брис Самба. На этом отрезке Франция выглядела не слишком собранной и некоторое время искала ритм.

Но как только матч немного успокоился, стало заметно, что по качеству решений и по скорости комбинаций Франция всё равно сильнее. Н’Голо Канте, проводивший матч в день своего 35-летия с капитанской повязкой, поначалу не выглядел человеком, который собирается тащить центр поля на себе. Но постепенно именно он, как в лучшие времена в «Челси», стал задавать тон в отборах и продвижении мяча. Вслед за Канте ожила и вся команда.

Важную роль сыграла и линия атаки, где никто не застывал в одной позиции. Райан Шерки, Манес Аклиуш, Маркюс Тюрам и Дезире Дуэ постоянно менялись ролями, и Колумбия довольно быстро начала теряться. Франция не душила соперника бесконечными позиционными атаками, но выглядела командой с понятной идеей и ясной геометрией впереди. Первый гол это хорошо показал. После быстрой комбинации мяч дошёл до Дуэ, который пробил из-за штрафной, а рикошет от Даниэля Муньоса был фатальным для вратаря. Формально это даже похоже на автогол, но после такой атаки Франция точно заслужила открыть счёт.

Тюрам и Дуэ очень вовремя сверкнули за сборную

Самое интересное в этой победе — не только сам факт, что Франция выиграла резервным составом, а то, как именно она это сделала. У команды не было ощущения импровизации на ходу, а многие из тех, кто получил шанс, явно давно мечтали проявить себя.

Прежде всего это касается Маркюса Тюрама и Дезире Дуэ. У первого слишком давно не было голов за сборную, и эта история уже стала неприятным фоном любого выхода Тюрама на поле. В Ландовере Маркюс наконец-то опередил всех в штрафной, замкнул головой подачу Аклиуша и сделал 2:0. Важна даже не строчка в протоколе, а то, как Тюрам был встроен в игру, цеплялся за эпизоды, полезно открывался и не выпадал из командного движения.

Дуэ же оформил дубль и, кажется, стал главным символом этой игры. При этом матч у вингера «ПСЖ» не был идеальным, он несколько раз терял мяч и тормозил потенциальные атаки. Второй гол Дуэ случился после очень хорошей позиционной атаки, в которой уже Тюрам выступил как ассистент. Отдельно стоит отметить Манеса Аклиуша. Он так и не забил, но был встроен почти во всё хорошее, что Франция делала впереди. Аклиуш участвовал в развитии атак, создавал ширину, находил нужные передачи. Теперь Дидье Дешаму будет ещё сложнее сказать «нет» футболисту «Монако».

Франция выглядит ещё более мощной

При 3:0 игра, по сути, была сделана. Колумбия к этому моменту уже заметно просела и по движению, и по эмоциям. Дешам получил возможность спокойно ротировать состав по ходу второго тайма, выпустить тех, кто не играл против Бразилии, и посмотреть на дополнительные сочетания. Но Колумбия всё же забила в концовке — Хамингтон Кампас сократил счёт на 77-й минуте, уже после череды замен у Франции, когда структура команды стала менее цельной. Трудно сказать, что гол как-то повлиял на общее впечатление, Франция не дрогнула и пресекла любые попытки камбэка.

Любопытно, что даже в такой комфортной концовке оставался ещё один сюжет — Килиан Мбаппе, который вышел на замену и успел забить, но из офсайда. Рекорд Оливье Жиру пока подождёт, однако и без этого вся поездка по Америке для Франции выглядит почти образцовой. Две победы, шесть забитых мячей, хорошие индивидуальные истории, никакого кадрового урона и всё более понятное ощущение, что к лету команда подходит с очень серьёзной внутренней конкуренцией.

Именно это, наверное, важнее всего. Матч с Колумбией показал, что запасные игроки Франции встроены в тот же агрессивный и подвижный стиль, который Дешам наигрывает уже давно. А настолько убедительный матч от резервного состава выглядит очень серьёзным аргументом перед Чемпионатом Мира.