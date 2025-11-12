Появилась информация, как происходило увольнение из московского «Спартака» главного тренера Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

Как сообщает «СЭ», сербский специалист находился в Белграде, когда ему поступил звонок от руководство красно-белых и было озвучено решение о его увольнении. При этом Станкович не возражал, а спокойно принял новость о своей отставке.

Основной причиной увольнения стали отсутствие игрового прогресса и плохие результаты, а не публичные высказывания тренера.

Станкович был главным тренером «Спартака» с лета 2024 года. Пока команду временно возглавит Вадим Романов, работавший в штабе серба.