«Спартак» получит нового главного тренера после окончания первой части сезона.

Вадим Романов globallookpress.com

Как сообщает «Чемпионат», исполняющий обязанности Вадим Романов проработает на этой должности до зимы, а потом, скорее всего, войдет в тренерский штаб нового наставника.

Вчера, 11 ноября, стало известно об увольнении Деяна Станковича. Он трудился на этой должности с лета 2024 года. Вадим Романов ранее работал в штабе сербского специалиста.

После 15 туров красно-белые занимают 6-е место в таблице РПЛ. В 16-м туре команде предстоит игра в гостях с ЦСКА.