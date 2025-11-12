Экс-форвард сборной России Павел Погребняк высказался об уходе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Деян Станкович globallookpress.com

«По мне, увольнение Станковича вообще не напрашивалось — я был крайне удивлён. Два тура до зимней паузы, "Спартак" обыграл "Локомотив" в кубке и "Ахмат" на выезде. С точки зрения результата "Спартак" сейчас неплох.

К тому же я вообще не понимаю, кем его собираются заменять. Наверху команды очередной бардак. Эти все Кахигао, Амарал, весь этот шлак… Ничего хорошего не вижу», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Станкович был главным тренером «Спартака» с лета 2024 года. Пока команду временно возглавит Вадим Романов, работавший в штабе серба.