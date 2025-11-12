Известный бразильский полузащитник Оскар был госпитализирован в связи с выявленными проблемами с сердцем, сообщает сайт бразильского клуба «Сан-Паулу», где он сейчас выступает.

Проблемы со здоровьем были выявлены в ходе планового медосмотра. В какой-то момент Оскар потерял сознание во время выполнения физических упражнений и находился без сознания около двух минут.

«Игрока доставили в больницу, он в стабильном состоянии. Ему проведут дополнительные тесты», — заявила пресс-служба клуба.

Сейчас Оскару 34 года, он играл за «Интернасьонал», «Шанхай Порт» и «Челси». В «Сан-Паулу» он перебрался в январе 2025 года. За сборную Бразилии хавбек провел 48 матчей и забил 12 мячей.