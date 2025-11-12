Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил многим экспертам, которые считают, что он способен играть намного сильнее.

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Мелкадзе старается. Но как Мелкадзе видит ситуацию… Другой же не видит её моими глазами. Иногда они говорят и думают, что правы. Те, кто советует мне, они реально хотят помочь, и я это вижу. Но они чуть‑чуть иначе видят ситуацию, поэтому я не всегда к советам прислушиваюсь. А так, конечно, слушаю людей, особенно старших», — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

В этом сезоне 28-летний нападающий сыграл за грозненский клуб 20 матчей, забил 4 гола и сделал 4 ассиста. В январе 2025 года он вернулся в «Ахмат» из Грузии.