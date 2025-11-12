В ЦСКА определили лучшего игрока по итогам октября.

Данил Круговой — защитник ЦСКА globallookpress.com

В результате голосования среди болельщиков и экспертов лучшим футболистом прошедшего месяца в ЦСКА признан защитник Данил Круговой, за него проголосовали 10 846 человек.

Игрок оборон опередил в голосовании Матвея Кисляка (9991) и Матвея Лукина (9306).

В рамках октября Круговой забил гол и сделал голевую передачу в матче против «Спартака» (3:2), а также игрок обороны отметился ассистом во встрече против «Пари НН» (2:0).

В нынешнем сезоне Круговой провел за ЦСКА 15 матчей в рамках РПЛ, забил 4 гола и сделал столько же голевых передач.