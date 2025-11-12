Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем матче против Перу.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Хотелось бы, чтобы была не самая сильная команда Перу, а самая сильная сборная, против которой возможно было бы сыграть. Против сильнейшей сборной России. Всем хотелось бы играть в сильнейших составах. Соперник провел всего одну игру под руководством нового главного тренера. Если так, как они играли против Чили… Возможно, соперник их заставил. Если мы загоним соперника на их половину поля, они будут там играть. Они техничные, как и все латиноамериканцы.

Два‑три мяча надо еще [постараться] забить. С тем же Ираном интрига была до самого последнего момента. С Боливией тоже было непросто. Многие из тех, кто выходит в старте, играли восьмого числа и раньше. Более свежие», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Начало матча в 20:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.