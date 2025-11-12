Московское «Динамо» может назначить главным тренером Михаила Галактионова вместо Валерия Карпина, сообщает журналист Иван Карпов.

Михаил Галактионов globallookpress.com

Сейчас 41-летний Галактионов тренирует «Локомотив», а его контракт истекает по окончании сезона. По данным источника, в соглашении есть неустойка за расторжение договора в размере 20 млн рублей.

Галактионов является воспитанником бело-голубых и отработал 7 лет в молодежной команде «Динамо» (2007-2014) в качестве тренера. «Локомотив» он возглавляет с ноября 2022 года.

После первого круга в таблице РПЛ железнодорожники занимают 4-е место с 30 очками. «Динамо» (17) — десятое.