Каждый футболист сборной ДР Конго станет богаче на миллион долларов в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2026 года.
Как информирует Sport News Africa, такое щедрое предложение последовало со стороны местной федерации, которая нашла дополнительный стимул для футболистов.
ДР Конго предстоит полуфинал отбора на ЧМ-2026 с Камеруном 13 ноября в 22:00 (мск). Если сборная сможет пройти этого соперника, то сразится дальше с победителем пары Нигерия — Габон за выход на ЧМ-2026.
Последний раз конголезцы играли на мундиале в 1974 году (страна тогда носила название Заир), где уступили во всех трех играх в группе с общей разницей 0-14.