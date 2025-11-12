Каждый футболист сборной ДР Конго станет богаче на миллион долларов в случае попадания в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

Тео Бонгонда — игрок «Спартака» и ДР Конго globallookpress.com

Как информирует Sport News Africa, такое щедрое предложение последовало со стороны местной федерации, которая нашла дополнительный стимул для футболистов.

ДР Конго предстоит полуфинал отбора на ЧМ-2026 с Камеруном 13 ноября в 22:00 (мск). Если сборная сможет пройти этого соперника, то сразится дальше с победителем пары Нигерия — Габон за выход на ЧМ-2026.

Последний раз конголезцы играли на мундиале в 1974 году (страна тогда носила название Заир), где уступили во всех трех играх в группе с общей разницей 0-14.