Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о ничейном результате национальной команды в товарищеском матче против сборной Перу (1:1).

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Сегодня у сборной Перу хватило характера, с каждой долей секунды после пропущенного мяча они становились сильнее. Сначала у сборной России все проходило, потом перуанцы стали отнимать мяч на линии штрафной, сравняли счет.

К концу матча сборная Перу владела мячом и инициативой. Замены россиян не сработали, в конце это была разрозненная команда», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

В следующей товарищеской встрече сборная России сыграет против Чили 15-го ноября в 18:00 по мск.