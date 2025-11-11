Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал первое место 17-летнего хавбека клуба Вадима Шилова в рейтинге «55 молодых талантов России-2025», составленном «СЭ».

Вадим Шилов
Вадим Шилов globallookpress.com

«У нас много талантливых ребят, которые занимались и занимаются в спортивных школах.  Талантливыми они становятся после того, как о них начинают писать.  И некоторые не выдерживают этой нагрузки.  Иногда искусственно раздуваются способности некоторых игроков, которые через некоторое время становятся посредственными и откатываются обратно.

Думаю, что дело еще в самих ребятах.  Они должны понимать, что когда о них пишут, то это большой аванс.  Это надо доказывать ежедневно на поле, в каждом матче и на каждой тренировке.

Просто так вам никто не даст место в топ-клубе.  Если брать "Зенит", то здесь нужно зубами вгрызаться, чтобы забрать его себе.  Целеустремленность, терпение и любовь к футболу.  Только так.  Когда начинал в 90-е годы, у нас не было легионеров.  Мы варились в собственном соку, видели сильных игроков по телевизору.  Когда двери открылись для иностранных футболистов, стало возможно сравнивать, смотреть на них.

Для наших молодых ребят, которые сейчас видят тренировки Жерсона и Вендела, это большой плюс.  Конкурируя и работая с ними, они растут как спортсмены.  У меня в молодости такого не было.

Шилов должен ждать своего шанса.  Хотя, возможно, это звучит не совсем корректно — ему уже предоставлялось много шансов.  И при получении своих минут на поле Вадим делает результативные действия.  Показывая, что он достоин быть в "Зените", получать больше времени, выходить в составе.  Но терпеть Шилову точно нужно», — сказал Зырянов «СЭ».

В этом сезоне Шилов сыграл 3 матча в РПЛ, также у него 5 игр в Кубке России, 2 гола и один ассист.