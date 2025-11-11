Главный тренер «Фулхэма»﻿ Марку Силва по-прежнему не продлил контракт со своим нынешним клубом, что вызывает обеспокоенность среди руководства лондонцев.

Марку Силва globallookpress.com

Продление сделки с португальским специалистом остается одним из приоритетов для «дачников», однако Силва не форсирует процесс и предпочитает сфокусироваться на текущем сезоне. В его действующем соглашении, рассчитанном до лета 2026 года, имеется внушительная клаузула о выкупе — около 15 миллионов фунтов.​

На данный момент «Фулхэм» с 11 очками занимает 15-е место в таблице английской Премьер-лиги, всего одно очко отделяет команду от зоны вылета. В 11 матчах текущей кампании «дачники» одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений.