Защитник дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербек может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает TEAMtalk.

Нико Шлоттербек — защитник «Боруссии» Д globallookpress.com

Стало известно, что «красные дьяволы» следят за ситуацией вокруг Шлоттербека, который хочет покинуть стант «шмелей». У «Боруссии» Д есть финансовые проблемы, продажа ключевого защитника может помочь клубу.

Кроме этого, в услугах Шлоттербека также заинтересованы «Ливерпуль» и «Барселона». Сейчас именно «сине-гранатовые» лидируют в гонке за подписание игрока обороны.

В нынешнем сезоне Шлоттербек провел за дортмундскую «Боруссию» 6 матчей в рамках Бундеслиги и отметился 1-й результативной передачей.