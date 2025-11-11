В Санкт-Петербург прибыла национальная сборная Перу, которую встретили с караваем и южноамериканским колоритом, сообщает пресс-служба РФС.

Сборная Перу по футболу globallookpress.com

«Сборная Перу прибыла в Санкт-Петербург. Встретили дорогих гостей с караваем, а перуанские болельщики добавили южноамериканского колорита»,﻿ — говорится в сообщении пресс-службы РФС, опубликованном в телеграм-канале организации.

Игроков и тренерский штаб перуанцев радушно приняли перед товарищеским матчем со сборной России, который состоится на стадионе «Газпром Арена»﻿ в среду, 12 ноября, в 20:00 по московскому времени.

Кроме матча с Перу, в ноябре сборная России проведет также игру с командой Чили, которая пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт»﻿.