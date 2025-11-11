Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал разговоры о возможном уходе из клуба главного тренера Антонио Конте.

Антонио Конте globallookpress.com

«Читаю в интернете истории об отставке Конте. Я люблю социальные сети, потому что это современный и быстрый способ поделиться мыслями. Но, как известно, мысли не всегда верны и не всегда уместны.

Болельщикам, которые начитались всякой ерунды, я говорю: я горжусь тем, что рядом со мной, а также с "Наполи" и его игроками, находится такой искренний человек, как Антонио Конте, способный пожертвовать каждой секундой своей жизни ради своей профессии с исключительной щедростью и самоотверженностью.

Это самая важная гарантия, которую сегодня можно дать клубу, игрокам и требовательным болельщикам, таким как болельщики "Наполи", — написал Де Лаурентис в соцсети.

Вчера, 10 ноября, известный журналист Маттео Моретто написал, что 56-летний алленаторе "Наполи" встречался с руководством неаполитанцев, где обсуждалось возможное увольнение.

Конте стал тренером "Наполи" летом прошлого года и в первый же год завоевал с ним скудетто. Сейчас неаполитанцы с 22 очками идут четвертыми в Серии А.