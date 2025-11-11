Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил идею посетить чемпионат мира 2026 года в качестве зрителя. Наставник российской команды отказался от поездки.

Валерий Карпин globallookpress.com

23-й по счёту чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике. Завтра, 12 ноября, сборная России проведет товарищеский матч против Перу на «Газпром Арене»﻿ в Санкт-Петербурге.

В настоящее время российская сборная не участвует в международных турнирах с февраля 2022 года из-за санкций ФИФА и УЕФА, поэтому эти матчи проходят в статусе товарищеских.​