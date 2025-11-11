Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, как реагирует на активный интерес к нему со стороны европейских клубов.

Кирилл Глебов globallookpress.com

«Слухи — это только слухи. Пока не будет чего‑то серьезного, не буду обращать внимания. Можно сказать, что "Барселона" следит, а на деле нет ничего конкретного, она просто следит. Когда будет реальный интерес, предложение, можно будет рассмотреть, принять эту информацию к сведению. А пока это просто разговоры, которые не должны меня отвлекать.

Подходящий для меня — это либо чемпионат Испании, либо Германии. Там много скоростных футболистов, есть зависимость от скорости. Там я могу себя больше показать», — сказал Глебов «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Глебову со стороны «Интера», «Аталанты», «Ромы», «Ньюкасла», «РБ Лейпцига», мадридского «Атлетико» и лиссабонской «Бенфики».

В этом сезоне 20-летний игрок провел за армейцев 16 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.