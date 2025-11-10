Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре чемпионата Англии отметил полузащитника Бернарду Силву.

Бернарду Силва globallookpress.com

«Он один из самых умных игроков, которых я когда-либо встречал. В прошлом сезоне Бернарду испытывал трудности. Иногда он говорил: Пеп, я выжат. Мой разум больше не здесь, ноги тоже. Но он был рядом. Именно поэтому он наш капитан»﻿, — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Бернарду Силва выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время 31-летний португалец провел 422 матча во всех турнирах, забив 73 гола и сделав 75 результативных передач.