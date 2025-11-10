Ассистент главного тренера «Лиона» Жорже Масиэль высказался о судействе в матче с «ПСЖ» 9 ноября в 12-м туре Лиги 1.

Футбольный клуб «ПСЖ» globallookpress.com

«ПСЖ — это лучшая команда в Европе. Не думаю, что им нужно играть в составе из 16 человек, включая ВАР, чтобы выйти на поле против команды, которая играла в четверг. Если правила одинаковы для всех, Тальяфико не должны были удалять»﻿, — цитирует Масиэля Le Parisien.

Матч 12-го тура чемпионата Франции завершился со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ». В добавленное время арбитр Бенуа Бастьен удалил с поля защитника «Лиона» Николаса Тальяфико, спустя две минуты после этого Жуан Невеш забил решающий гол.​