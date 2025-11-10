Президент «Баварии» Герберт Хайнер считает, что Томас Мюллер мог бы сменить его на посту президента клуба.
«Он может участвовать в деятельности клуба, стать послом. И он, безусловно, мог бы стать моим преемником или кого-то еще, кто бы ни стал президентом после меня. Я хотел бы, чтобы он снова смог быть в Баварии, в любой должности», — сказал Хайнер в интервью Abendzeitung.
36-летний полузащитник сейчас выступает за «Ванкувер Уайткэпс» из МЛС. Он покинул «Баварию» спустя 18 сезонов по окончании контракта минувшим летом.