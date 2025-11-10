Главный тренер «Наполи» Антонио Конте может покинуть клуб, сообщает журналист Маттео Моретто.
По информации источника, 10 ноября 56-летний итальянец встретится с руководством клуба, где обсудят будущее сотрудничество. Конте возглавляет «Наполи» с лета 2024 года.
В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Италии. 9 ноября «Наполи» проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Это стало третьей подряд потерей очков — перед этим была ничья с «Комо» (0:0) в чемпионате и с «Айнтрахтом» (0:0) в Лиге чемпионов.