Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих соперниках национальной команды в товарищеских матчах.

«Трудно сравнивать до игры.  Сопоставимый уровень плюс‑минус.  Хорошие, добротные сборные.  Сложно будет и с Перу, и с Чили.  Мы играем на закрытом стадионе в Петербурге, там тепло.

Преимущества с точки зрения погоды у нас нет.  И в Сочи тоже плюс 16.  Потому и сделали там игры, чтобы они не приезжали в мороз», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Перу состоится 12-го ноября.  Второй товарищеский поединок национальная команда сыграет против Чили 15-го числа.