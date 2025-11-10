Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящих соперниках национальной команды в товарищеских матчах.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Трудно сравнивать до игры. Сопоставимый уровень плюс‑минус. Хорошие, добротные сборные. Сложно будет и с Перу, и с Чили. Мы играем на закрытом стадионе в Петербурге, там тепло.

Преимущества с точки зрения погоды у нас нет. И в Сочи тоже плюс 16. Потому и сделали там игры, чтобы они не приезжали в мороз», — передает слова Карпина «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Перу состоится 12-го ноября. Второй товарищеский поединок национальная команда сыграет против Чили 15-го числа.