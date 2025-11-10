Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о возможном уходе Антонио Конте из клуба.

Антонио Конте globallookpress.com

«Я случайно наткнулся в интернете на сказку об увольнении Конте. Очень люблю социальные сети, ведь это современный и быстрый способ распространения информации. Но нужно понимать, что эта информация не всегда соответствует действительности.

Между мной и Конте всегда была особая гармония. Болельщикам, прочитавшим чушь, скажу следующее: "Я очень горжусь, что рядом со мной, с 'Наполи' и игроками находится такой человек, как Антонио Конте, способный пожертвовать каждую секунду жизни своей работе, проявляя невероятную целеустремлённость".

Это самая весомая гарантия для клуба, игроков и таких требовательных болельщиков, которые есть у Наполи», — написал Де Лаурентис на своей странице в социальных сетях.

В прошедшем сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат Италии. 9 ноября «Наполи» проиграл «Болонье» (0:2) в 11-м туре Серии А. Это стало третьей подряд потерей очков — перед этим была ничья с «Комо» (0:0) в чемпионате и с «Айнтрахтом» (0:0) в Лиге чемпионов﻿.