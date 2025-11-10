«Барселона» одержала гостевую победу над «Сельтой» (4:2) в матче 12-го тура испанской Примеры.
В составе хозяев голы записали на свой счет Серхио Каррейра на 11-й минуте и Борха Иглесиас на 43-й минуте.
У «Барселоны» хет-трик оформил нападающий Роберт Левандовский, отличившись на 10-й, 37-й и 73-й минутах. Еще один гол забил Ламин Ямаль на 45+4-й минуте.
Результат матча
СельтаВиго2:4БарселонаБарселона
0:1 Роберт Левандовски 10' пен. 1:1 Серхио Каррейра 11' 1:2 Роберт Левандовски 37' 2:2 Борха Иглесиас 43' 2:3 Ламин Ямаль 45+4' 2:4 Роберт Левандовски 73'
Сельта: Йонуц Раду, Ману Фернандес (Мигел Роман Гонсалес 78'), Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза (Хави Родригес 46'), Серхио Каррейра, Уго Сотело (Юнас Эль-Абделлауи 78'), Илаш Мориба, Ферран Жуджла (Брайан Сарагоса 58'), Борха Иглесиас (Яго Аспас 70'), Пабло Дуран
Барселона: Войцех Щенсны, Алекс Бальде (Жерар Мартин 86'), Пау Кубарси, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Фермин Лопес, Даниэль Ольмо (Андреас Кристенсен 86'), Френки де Йонг, Маркус Рашфорд (Ферран Торрес 87'), Роберт Левандовски, Ламин Ямаль
Жёлтые карточки: Мигел Роман Гонсалес 89' — Пау Кубарси 42', Френки де Йонг 79', Маркус Рашфорд 87', Роберт Левандовски 88'
Красная карточка: Френки де Йонг 90+4' (Барселона)
После этого матча «Барселона» располагается на 2-й строчке в таблице Примеры с 28-ю очками в активе. «Сельта» — на 13-й позиции (13 очков).