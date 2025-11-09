Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о ничейном результате своей команды в матче 12-го тура испанской Примеры против «Райо Вальекано» (0:0).

Хаби Алонсо — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Мы всегда готовы к напряженному матчу. Как в этом году, так и в предыдущие, нам было непросто, и сегодня тоже было трудно выйти вперед в счете. Это была игра на быстрых переходах, которая заставляет действовать в сумасшедшем темпе, и сегодня все было именно так.

Этот был матч после игры на "Энфилде" (0:1 с "Ливерпулем"), в котором мы хотели показать хороший футбол. Здесь сложно навязать сопернику ту игру, которую хочешь. Я не связываю это с эмоциональными перепадами — мы знаем, что Ла Лига проходит матч за матчем, и сегодня выиграть не удалось.

Я думаю о том, чтобы мы продолжали расти, совершенствоваться, нам нужен положительный и конструктивный самоанализ. Все мы знаем, где находимся и чего хотим. Сейчас ноябрь, впереди еще куча матчей. Нужно сохранять требовательность к себе, но и умеренность тоже.

Мы не выиграли все единоборства, но и не проиграли все. Это была упорная борьба. Жаль, что в переходных фазах мы не смогли извлечь преимущество. Не считаю, что нам не хватало интенсивности. Во втором тайме игра потеряла контроль, было слишком много переходов, нам не удалось создать моменты — матч стал очень хаотичным.

Мы знаем, где находимся. В хорошие и плохие моменты нужно сохранять баланс. Сезон длинный. Требовательность к себе максимальная, но мы живем с этим и готовимся к этому», — цитирует Хаби Алонсо Marca.

После этого матча «Реал» располагается на 1-й позиции в таблице Примеры с 31-м очком в активе. В следующем поединке «сливочные» сыграют против «Эльче» 23-го ноября.