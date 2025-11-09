«Реал» и «Райо Вальекано» разошлись миром (0:0) в матче 12-го тура испанской Примеры.
За весь матч «сливочные» нанесли 5 ударов в створ ворот и подали 7 угловых. «Райо Вальекано» дважды угрожал воротам соперника и совершил 7 штрафных.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид0:0Реал МадридМадрид
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Нобель Менди, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Херард Гумбау 83'), Пате Сисс, Педро Диас (Альфонсо Эспино 27'), Альваро Гарсия (Александр Алемао 84'), Хорхе де Фрутос (Оскар Валентин 72'), Иси Паласон (Фран Перес 71')
Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Даниель Себальос 72'), Эдуардо Камавинга (Родриго 79'), Арда Гюлер, Федерико Вальверде (Трент Александер-Арнольд 83'), Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Дин Хейзен (Эдер Милитао 46'), Alvaro Fernandez Carreras
Жёлтые карточки: Андрей Рациу 15', Альваро Гарсия 33', Хорхе де Фрутос 45+3' — Дин Хейзен 36', Браим Диас 44'
После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 31-м баллом в копилке. «Райо Вальекано» — на 12-й позиции (15 очков).