После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 31-м баллом в копилке. «Райо Вальекано» — на 12-й позиции (15 очков).

За весь матч «сливочные» нанесли 5 ударов в створ ворот и подали 7 угловых. «Райо Вальекано» дважды угрожал воротам соперника и совершил 7 штрафных.

«Реал» и «Райо Вальекано» разошлись миром (0:0) в матче 12-го тура испанской Примеры.

