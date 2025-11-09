9 ноября «Ахмат» примет «Спартак» в матче 15-го тура российской Премьер-лиги. Старт игры в 17:30 по мск.
«Ахмат» без побед уже четыре тура, в трех из них команда потерпела поражение. По итогам прошедших матчей грозненцы опустились на 11-е место с 16 очками на счету, однако от зоны вылета у хозяева все еще хороший отрыв. В своем последнем поединке коллектив всухую уступил «Балтике» (0:2).
«Спартак» сыграет после непростой недели. В прошлом туре москвичи проиграли «Краснодару» (1:2), однако позже они компенсировали это победой над «Локомотивом» в плей-офф Кубка России. В этой игре главной проблемой для «красно-белых» может стать фактор гостевого поля. На выезде у «Спартака» лишь одна победа в 6 матчах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.30.
- Букмекеры предлагает 3.30 на победу «Ахмата» и 2.21 на победу «Спартака», 3.40 они дают на ничью.
- Искусственный интеллект пришел к выводу, что победить должен «Спартак» при результате 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак» смотрите на LiveCup.Run.
