Завершились два матча 13-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

Андрей Семенов теперь играет за «Ротор»
Андрей Семенов теперь играет за «Ротор» globallookpress.com

Волгоградский «Ротор» дома уверенно переиграл ярославский «Шинник» со счетом 3:0.

Оба мяча были забиты после перерыва.  На 52-й минуте забил экс-защитник сборной России Андрей Семенов, второй мяч на счету Ильи Сафронова с пенальти на 78-й минуте.

Точку в матче на 83-й минуте поставил Глеб Шильников.

Московское «Торпедо» с минимальным счетом переиграло «Сокол» — 1:0.

Автором первого гола стал 21-летний нападающий «Торпедо» Александр Чупаев, отличившийся на 69-й минуте встречи.

«Шинник» ушел от поражения благодаря голу Глеба Бахарева на 87-й минуте.

«Роторт» с 29 очками идет пятым в таблице Первой лиги.  «Шинник» (22) — 10-й, «Сокол» (15) и «Торпедо» (15) занимают 16-е и 17-е места.