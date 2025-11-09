«Роторт» с 29 очками идет пятым в таблице Первой лиги. «Шинник» (22) — 10-й, «Сокол» (15) и «Торпедо» (15) занимают 16-е и 17-е места.

«Шинник» ушел от поражения благодаря голу Глеба Бахарева на 87-й минуте.

Автором первого гола стал 21-летний нападающий «Торпедо» Александр Чупаев, отличившийся на 69-й минуте встречи.

Точку в матче на 83-й минуте поставил Глеб Шильников.

Оба мяча были забиты после перерыва. На 52-й минуте забил экс-защитник сборной России Андрей Семенов, второй мяч на счету Ильи Сафронова с пенальти на 78-й минуте.

Завершились два матча 13-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

