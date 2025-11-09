9 ноября в Мадриде на «Кампо-де-Вальекас» состоится столичное дерби «Райо Вальекано» — «Реал». Игра начнется в 18:15 по мск.

«Райо» окрылен недельным успехом в Лике конференций, где клуб победил польский «Лех». Однако в минувшем туре Примеры команда потерпела сокрушительное поражение от «Вильярреала» со счетом 0:4. После 12 туров «пчелы» имеют 14 очков и занимают 11-е место в таблице.

«Реал» несмотря на поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов находится в хорошей форме. До этого команда Хаби Алонсо побеждала на протяжении 6 поединков. В последних турах Примеры «сливочные» победили «Барселону» и «Валенсию». После этого «Реал» с 30 очками возглавляет таблицу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.72.

Букмекеры предложили 7.00 на победу «Райо Вальекано» и 1.42 на победу «Реала», на ничью можно поставить за 5.15.

Искусственный интеллект уверен, что «Реал» продлит свою серию побед в Примере, выиграв 3:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Реал» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.