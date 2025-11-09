Два быстрых гола, уверенное начало, всё говорило о второй победе подряд, но всё рухнуло после перерыва. «Парма» за двадцать минут превратилась из аутсайдера в неудобного соперника, отыграла два мяча и вынудила Аллегри снова говорить о «недостатке злости».

Результат матча Парма Парма 2:2 Милан Милан 0:1 Алексис Салемакерс 12' 0:2 Рафаэл Леау 25' пен. 1:2 Адриан Бернабе 45+1' 2:2 Энрико Дель Прато 62' Парма: Дзион Судзуки, Энрико Дель Прато, Лаутаро Валенти, Абдулайе Ндиайе ( Mariano Troilo 46' ), Матиас Лёвик Фьёртофт ( Эмануэле Валери 68' ), Адриан Бернабе ( Эрнани 81' ), Мандела Кейта, Оливер Сёренсен, Матео Пельегрино, Патрик Кутроне ( Бенджамин Кремаски 90' ), Sascha Britschgi Милан: Мик Меньян, Первис Эступинан ( Давиде Бартезаги 70' ), Алексис Салемакерс, Страхиня Павлович, Кони де Винтер ( Закари Атекаме 87' ), Кристофер Нкунку ( Рубен Лофтус-Чик 60' ), Самуэле Риччи ( Кристиан Пулишич 70' ), Лука Модрич, Юссуф Фофана, Маттео Габбиа, Рафаэл Леау Жёлтые карточки: Оливер Сёренсен 86' — Лука Модрич 70'

Статистика матча 4 Удары в створ 5 6 Удары мимо 4 43 Владение мячом 57 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 3 14 Фолы 10

На «Эннио Тардини» «Милан» вышел спокойно и даже чуть самоуверенно — как команда, которая привыкла к подобным выездам. После победы над «Ромой» и выхода на вершину таблицы на горизонте маячила идеальная неделя — с первой строчки, без травмированных, с уверенностью в каждой линии. И первые полчаса будто подтверждали этот план.

На 12-й минуте Алексис Салемакерс сместился с правого фланга, обманул Соренсена и пробил с левой — мяч юркнул под руку Дзиону Судзуки, который не успел сложиться. Пять минут спустя бельгиец снова оказался в центре внимания, его срубил в штрафной Абдулайе Ндиайе, а арбитр Ди Белло без колебаний указал на точку.

Алексис Салемакерс празднует гол globallookpress.com

ВАР вызвал главного к монитору, но тот лишь пожал плечами и остался при своём решении — редкий случай в итальянском футболе. Рафаэл Леау подошёл к мячу и не оставил шансов Судзуки, максимально уверенное исполнение. К этому моменту «Милан» вёл 2:0 и полностью контролировал происходящее. Нкунку и Модрич разгоняли атаки, Меньян наблюдал за игрой почти без касаний. Казалось, что это очередная выездная победа, после которой можно будет обсуждать лишь детали. Но за несколько секунд до перерыва всё изменилось.

Рафа Леау globallookpress.com

«Парма» ожила и пошла вразнос

На ровном месте «Милан» подарил сопернику надежду. У самой боковой линии Эступиньян не смог удержать мяч под давлением Саши Бричги, тот продавил защитника корпусом, выкатил под удар Адриану Бернабе, и испанец выстрелил идеально — мяч влетел в верхний угол. Этот гол стал спусковым крючком.

Адриан Бернабе globallookpress.com

После перерыва на поле вышла другая «Парма» — агрессивная, быстрая, уверенная в себе. Патрик Кутроне и Пеллегрино стали постоянно двигать линию защиты гостей, а фланги задыхались под серией навесов и длинных вбрасываний. Бричги снова и снова продавливал зону между Эступиньяном и Фофана, и оборона «Милана» трещала от напряжения.

Аллегри пытался остудить матч заменами, выпуская Лофтус-Чика вместо Нкунку, но поток атак только усиливался. В течение двадцати минут хозяева создали шесть опасных моментов. Бернабе промахнулся с убойной позиции, Пеллегрино попал в крестовину, а Дельпрато дважды опережал всех на подачах.

На 62-й минуте давление наконец сработало. Бричги навесил с правого фланга, и Энрико Дельпрато кивком головы направил мяч в дальний угол. Стадион взорвался — 2:2, и теперь уже «Милан» выглядел растерянным.

Энрико Дельпрато празднует гол globallookpress.com

Последний отрезок — сущий хаос

В оставшиеся 30 минут команды обменивались ударами без всякой логики. «Милан» снова пошёл вперёд, но с каждым моментом становился менее собранным. Аллегри бросил в бой Пулишича, который впервые после травмы вышел на поле. Американец мог стать героем — после изящной пятки Леау он выскочил один на один и… пробил в сторону от ворот.

Через несколько минут Меньян спас «Милан» после шикарного штрафного Эрнани, а в ответной атаке Салемакерс, пройдя даже Судзуки, умудрился отправить мяч выше пустых ворот. Всё, что раньше выглядело продуманным, теперь напоминало беспорядок. Один момент сменял другой, а уверенности не было ни у кого. В концовке Модрич бил с линии штрафной — Судзуки поймал мяч лишь со второго раза, и на этом нервная эпопея закончилась.

Светлая сторона для «Пармы»

Для Куэсты этот вечер стал, пожалуй, лучшим в сезоне. После серии поражений команда наконец нашла баланс между энергией и дисциплиной. Всё, чего не хватало в предыдущих турах, уверенности, настойчивости, веры, появилось именно против одного из фаворитов чемпионата. «Парма» уже не выглядит робким аутсайдером. Это команда, которая может уступать в классе, но брать своё за счёт энергии и правильного давления. У неё есть характер, и в Серии А этого иногда достаточно, чтобы противостоять даже лидерам.

«Парма» – «Милан» globallookpress.com

Аллегри на пресс-конференции не скрывал раздражения. «Мы выбросили два очка, — сказал он. — Вышли на второй тайм полусонные, позволяли лететь мячам в нашу штрафную. Когда ведёшь 2:0, надо играть проще, а не приглашать соперника обратно. Мы были мягкими там, где нужно воевать. Это не опыт, это глупость».

2:2 — результат, который не объяснить сухими цифрами. «Милан» мог выиграть с комфортом, но застрял между контролем и беспечностью. Теперь команда догнала «Наполи» по очкам, но пропустила возможность в одиночку возглавить таблицу. «Парма», наоборот, получила эмоциональную инъекцию и напомнила всем, что на «Тардини» лёгких матчей не бывает. А Аллегри получил новую тему для лекции на следующей тренировке — почему нельзя терять концентрацию, даже если кажется, что всё под контролем.