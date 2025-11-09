Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей порекомендовал главному тренеру команды Антонио Конте обратить внимание на 20-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Кобби Майну globallookpress.com

Как сообщает The Sun, Мактоминей и Конте провели встречу, на которой шотландец подробно рассказал о сильных качествах Майну. Мактоминей уверен, что молодой футболист сможет существенно усилить «Наполи», вне зависимости от того, произойдет ли переход по аренде или на постоянной основе.

Оба игрока — выпускники академии «красных дьяволов», а Мактоминей сам покинул «МЮ» летом 2024 года. В текущем сезоне Майну сыграл в восьми матчах разных турниров и отметился одной результативной передачей.