ПСЖ вырвал победу у «Лиона» (3:2) в матче 12-го тура французской Лиги 1.
У хозяев отличились Афонсу Морейра на 30-й минуте и Эйнсли Мэйтленд-Найлс на 50-й минуте.
В составе ПСЖ голы записали на свой счет Уоррен Заир-Эмери на 26-й минуте, Хвича Кварацхелия на 33-й минуте и Жоау Невеш на 90+6-й минуте.
Результат матча
ЛионЛион2:3ПСЖПариж
0:1 Уоррен Заир-Эмери 26' 1:1 Афонсу Морейра 30' 1:2 Хвича Кварацхелия 33' 2:2 Эйнсли Мэйтленд-Найлс 50' 2:3 Жоау Невеш 90+6'
Лион: Доминик Грейф, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Халес Мера (Корентин Толиссо 78'), Рашид Геззаль (Адам Карабец 64'), Афонсу Морейра
ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес (Гонсалу Рамуш 74'), Вильян Пачо, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия (Маркос Маркиньос 74'), Сенни Меюлю (Quentin Ndjantou 67'), Фабиан Руис (Ибраим Мбайе 75'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери, Ли Кан Ин
Жёлтые карточки: Клинтон Мата 44', Николас Тальяфико 57', Тайлер Мортон 57', Корентин Толиссо 90+3' — Сенни Меюлю 45+1'
Красная карточка: Николас Тальяфико 90+3' (Лион)
После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 27-ю очками в активе. «Лион» — на 7-й строчке с 20-ю баллами.