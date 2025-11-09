ПСЖ вырвал победу у «Лиона» (3:2) в матче 12-го тура французской Лиги 1.

Хвича Кварацхелия — полузащитник ПСЖ globallookpress.com

У хозяев отличились Афонсу Морейра на 30-й минуте и Эйнсли Мэйтленд-Найлс на 50-й минуте.

В составе ПСЖ голы записали на свой счет Уоррен Заир-Эмери на 26-й минуте, Хвича Кварацхелия на 33-й минуте и Жоау Невеш на 90+6-й минуте.

Результат матча Лион Лион 2:3 ПСЖ Париж 0:1 Уоррен Заир-Эмери 26' 1:1 Афонсу Морейра 30' 1:2 Хвича Кварацхелия 33' 2:2 Эйнсли Мэйтленд-Найлс 50' 2:3 Жоау Невеш 90+6' Лион: Доминик Грейф, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Халес Мера ( Корентин Толиссо 78' ), Рашид Геззаль ( Адам Карабец 64' ), Афонсу Морейра ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес ( Гонсалу Рамуш 74' ), Вильян Пачо, Илья Забарный, Хвича Кварацхелия ( Маркос Маркиньос 74' ), Сенни Меюлю ( Quentin Ndjantou 67' ), Фабиан Руис ( Ибраим Мбайе 75' ), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Уоррен Заир-Эмери, Ли Кан Ин Жёлтые карточки: Клинтон Мата 44', Николас Тальяфико 57', Тайлер Мортон 57', Корентин Толиссо 90+3' — Сенни Меюлю 45+1' Красная карточка: Николас Тальяфико 90+3' (Лион)

Статистика матча 2 Удары в створ 4 4 Удары мимо 4 27 Владение мячом 73 5 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 10 Фолы 8

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 27-ю очками в активе. «Лион» — на 7-й строчке с 20-ю баллами.