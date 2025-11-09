Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал победу «красно-белых» в матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Евгений Ловчев globallookpress.com

«Для "Спартака" два тайма были непохожими друг на друга. В первом играли в футбол, во втором — отбивались. Такие игроки, за которых миллионы платят, должны взять под контроль мяч и как‑то хоть подержать.

Игорь Дмитриев? Его подачи слева опасны, ему определили место в составе, а теперь он развивается как игрок. И от него таких передач ждут», — заявил Ловчев «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 6-й позиции в таблице РПЛ с 25-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с ЦСКА 22-го ноября.