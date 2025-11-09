В 12-м туре французской Лиги 1 «Лорьян» и «Тулуза» поделили очки, сыграв вничью со счетом 1:1.

Джибриль Сидибе globallookpress.com

Оба мяча были забиты с 11-метровой отметки. Сначала 44-й минуте отличился форвард хозяев Пабло Пажис, а на 65-й минуте забил защитник «Тулузы» Джибриль Сидибе.

Статистика матча 4 Удары в створ 1 4 Удары мимо 1 40 Владение мячом 61 5 Угловые удары 4 1 Офсайды 2 13 Фолы 15

После 12 матчей «Тулуза» с 16 очками располагается на 10-й строчке в таблице Лиги 1. «Лорьян» (10) идет 16-м.