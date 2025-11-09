Подошли к концу три матча 12-го тура чемпионата Франции по футболу.

Эмануэль Эмегха globallookpress.com

«Страсбург» на своем поле переиграл «Лилль» со счетом 2:0.

Оба мяча в этой встрече забил нападающий Эмануэль Эмегха. Сначала голландец отличился 33-й минуте после передачи Диего Морейра, а второй мяч забил в середине второго тайма.

Результат матча Анже Анже 2:0 Осер Осер 1:0 Питер Проспер 87' Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми ( Мариус Куркуль 75' ), Харис Белькебла, Химад Абделли, Яссин Белькдим ( Лилиан Раолисоа 64' ), Луи Мутон ( Флоран Анен 75' ), Усман Камара, Амин Сбай ( Питер Проспер 82' ), Шериф Сидики Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Клеман Акпа, Марвен Сеная ( Ламин Си 84' ), Кевин Дануа, Элиша Овусу ( Ассан Диуссе 83' ), Руди Матондо ( Секу Мара 72' ), Дэнни Намасо, Лассин Синайоко ( Гидеон Менса 77' ), Ибрахим Осман ( Хосуэ Казимир 46' ), Франсиско Сьерральта Жёлтые карточки: Шериф Сидики 61', Амин Сбай 68' — Элиша Овусу 7', Франсиско Сьерральта 70'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 3 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 19 Фолы 14

«Страсбург» (22) обогнал в таблице «Лилль» (20) и вышел на четвертое место.

«Анже» уверенно переиграл дома «Осер» — 2:0.

Оба гола были забиты во второй 45-минутке. Сначала на 71-й в свои ворота срезал мяч Клемент Акпа, а 87-й минуте отличился 18-летний талант Проспер Петер.

Результат матча Анже Анже 2:0 Осер Осер 1:0 Питер Проспер 87' Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми ( Мариус Куркуль 75' ), Харис Белькебла, Химад Абделли, Яссин Белькдим ( Лилиан Раолисоа 64' ), Луи Мутон ( Флоран Анен 75' ), Усман Камара, Амин Сбай ( Питер Проспер 82' ), Шериф Сидики Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Клеман Акпа, Марвен Сеная ( Ламин Си 84' ), Кевин Дануа, Элиша Овусу ( Ассан Диуссе 83' ), Руди Матондо ( Секу Мара 72' ), Дэнни Намасо, Лассин Синайоко ( Гидеон Менса 77' ), Ибрахим Осман ( Хосуэ Казимир 46' ), Франсиско Сьерральта Жёлтые карточки: Шериф Сидики 61', Амин Сбай 68' — Элиша Овусу 7', Франсиско Сьерральта 70'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 3 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 19 Фолы 14

«Анже» теперь занимает 13-е место с 13 очками. «Осер» с 7-ю последний в Лиге 1.

«Мец» был сильнее «Ниццы»- 2:1.

В составе хозяев отличились Гатье Эн (53-я с пенальти) и Хабиб Диалло (84-я).

За «Ниццу» отиличился Мохамед Али-Шл, открывший счет на 35-й минуте.

Результат матча Анже Анже 2:0 Осер Осер 1:0 Питер Проспер 87' Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми ( Мариус Куркуль 75' ), Харис Белькебла, Химад Абделли, Яссин Белькдим ( Лилиан Раолисоа 64' ), Луи Мутон ( Флоран Анен 75' ), Усман Камара, Амин Сбай ( Питер Проспер 82' ), Шериф Сидики Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Клеман Акпа, Марвен Сеная ( Ламин Си 84' ), Кевин Дануа, Элиша Овусу ( Ассан Диуссе 83' ), Руди Матондо ( Секу Мара 72' ), Дэнни Намасо, Лассин Синайоко ( Гидеон Менса 77' ), Ибрахим Осман ( Хосуэ Казимир 46' ), Франсиско Сьерральта Жёлтые карточки: Шериф Сидики 61', Амин Сбай 68' — Элиша Овусу 7', Франсиско Сьерральта 70'

Статистика матча 5 Удары в створ 5 3 Удары мимо 5 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 19 Фолы 14

«Ницца» (17) теперь девятая, а «Мец» (11) — 14-й.