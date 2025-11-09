Подошли к концу три матча 12-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Страсбург» на своем поле переиграл «Лилль» со счетом 2:0.
Оба мяча в этой встрече забил нападающий Эмануэль Эмегха. Сначала голландец отличился 33-й минуте после передачи Диего Морейра, а второй мяч забил в середине второго тайма.
Результат матча
АнжеАнже2:0ОсерОсер
1:0 Питер Проспер 87'
Анже: Эрве Коффи, Карлан Аркус, Жордан Лефор, Жак Экоми (Мариус Куркуль 75'), Харис Белькебла, Химад Абделли, Яссин Белькдим (Лилиан Раолисоа 64'), Луи Мутон (Флоран Анен 75'), Усман Камара, Амин Сбай (Питер Проспер 82'), Шериф Сидики
Осер: Донован Леон, Фредрик Оппегор, Клеман Акпа, Марвен Сеная (Ламин Си 84'), Кевин Дануа, Элиша Овусу (Ассан Диуссе 83'), Руди Матондо (Секу Мара 72'), Дэнни Намасо, Лассин Синайоко (Гидеон Менса 77'), Ибрахим Осман (Хосуэ Казимир 46'), Франсиско Сьерральта
Жёлтые карточки: Шериф Сидики 61', Амин Сбай 68' — Элиша Овусу 7', Франсиско Сьерральта 70'
«Страсбург» (22) обогнал в таблице «Лилль» (20) и вышел на четвертое место.
«Анже» уверенно переиграл дома «Осер» — 2:0.
Оба гола были забиты во второй 45-минутке. Сначала на 71-й в свои ворота срезал мяч Клемент Акпа, а 87-й минуте отличился 18-летний талант Проспер Петер.
«Анже» теперь занимает 13-е место с 13 очками. «Осер» с 7-ю последний в Лиге 1.
«Мец» был сильнее «Ниццы»- 2:1.
В составе хозяев отличились Гатье Эн (53-я с пенальти) и Хабиб Диалло (84-я).
За «Ниццу» отиличился Мохамед Али-Шл, открывший счет на 35-й минуте.
«Ницца» (17) теперь девятая, а «Мец» (11) — 14-й.