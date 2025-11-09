«Интер» примет «Лацио» в поединке 11-го тура чемпионата Италии, который состоится 9 ноября в Милане на «Джузеппе Меацца». Начало в 22:45 мск.

У миланцев появилась реальная возможность возглавить турнирную таблицу. «Наполи» и «Милан» потеряли очки, а это значит, что «Интер» в случае победы выйдет на чистое первое место. До этого «нерадзурри» выиграли в двух турах подряд.

«Лацио» попытается навязать «Интеру» борьбу. «Римляне» давно не проигрывали в чемпионате и способны доставить проблем. Однако с миланцами у них часто бывают проблемы. В 6 матчах Серии А «Интер» выиграл 4 раза и только в двух «Лацио» удалось сыграть вничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры высоко оценивают шансы «Интера» на победу — 1.34 и 9.50 на победу соответственно.

ИИ предсказал победу «Интера» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Лацио» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.