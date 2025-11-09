Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался по поводу победы в матче с «Ливерпулем» (3:0).

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Очень хороший первый тайм, но во втором соперник добавил. Мы немного забыли о своей игре, особенно в первые пять-десять минут после перерыва — стали терять мячи и сами создали им импульс. После этого у них появилось пару моментов.

В целом же ребята выглядели великолепно: правильный темп в обращении с мячом и высокий уровень организованности в обороне.

Наша оборонительная структура была очень хорошей, а в атаке, особенно в первом тайме, мы отлично взаимодействовали со всеми игроками в центре поля — у нас все получалось», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Манчестер Сити» вышел на второе место в АПЛ с 22 очками. «Ливерпуль» продолжает падение и теперь с 18 очками идет восьмым.