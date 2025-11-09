Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн отметился дублем в матче 12-го тура Примеры против «Леванте» (3:1).

Антуан Гризманн globallookpress.com

Благодаря этим голам 34-летний француз довёл свой счёт в Ла Лиге до 138 мячей и обошёл по этому показателю Лионеля Месси, который забил 137 голов за «Барселону», сообщает SportsCenter.

Для сравнения, португалец Криштиану Роналду, выступая за мадридский «Реал», отметился 120 забитыми мячами в испанском первенстве.

В нынешнем сезоне-2025/26 Гризманн провёл 16 матчей во всех турнирах и забил пять голов.