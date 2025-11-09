«Ливерпуль» проявляет серьезный интерес к трансферу центрального защитника миланского «Интера» Алессандро Бастони. По данным итальянского издания Il Giorno, английский клуб готов предложить за 26-летнего игрока сумму в размере более 100 миллионов евро.

Алессандро Бастони globallookpress.com

В «Интере» считают Бастони одним из ключевых игроков обороны и не спешат расставаться с ним. Контракт Бастони с миланским клубом рассчитан до июня 2028 года, а его годовая зарплата составляет около 5,5 миллиона евро. В текущем сезоне защитник провел 12 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Если сделка состоится, у «Интера» есть варианты для замены Бастони, среди которых рассматривается защитник «Манчестер Сити» Натан Аке.