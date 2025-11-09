«Барселона» намерена усилить левый фланг атаки и рассматривает возможность выкупа у «Манчестер Юнайтед» вингера Маркуса Рашфорда, стоимость которого оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Малик Фофана globallookpress.com

Несмотря на заинтересованность, клуб все еще взвешивает вариант подписания более молодого игрока, сообщает Sport.es. Скауты сине-гранатовых проявляют особый интерес к 20-летнему Малику Фофана из «Лиона». При этом бельгийским футболистом также интересуются «Ливерпуль» и «Арсенал».

В текущем сезоне Фофана принял участие в 12 матчах всех турниров, забил два гола и отдал результативную передачу. Его контракт с «Лионом» действует до лета 2028 года.