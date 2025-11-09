Заместитель председателя правления петербургского «Зенита»﻿ по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что главная проблема команды — отсутствие центрального нападающего, который соответствовал бы амбициям клуба.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Не было десятки, поэтому Педро пришлось сдвинуть. Если Жерсон хорошо заиграет, то она появится. И то он даже более такой глубинный. Нет такого как Клаудиньо, если только туда сдвигать Глушенкова. Нет под Барриосом хорошего сменщика. С обороной все нормально»﻿, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в Российской Премьер-Лиге с 29 очками после 14 туров. Нападение команды представлено такими игроками, как Лусиано Гонду, Матео Кассьерра и Александр Соболев, на троих они забили 14 голов.