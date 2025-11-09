Заместитель председателя правления петербургского «Зенита»﻿ по спортивному развитию Андрей Аршавин отметил, что главная проблема команды — отсутствие центрального нападающего, который соответствовал бы амбициям клуба.

«Не было десятки, поэтому Педро пришлось сдвинуть.  Если Жерсон хорошо заиграет, то она появится.  И то он даже более такой глубинный.  Нет такого как Клаудиньо, если только туда сдвигать Глушенкова.  Нет под Барриосом хорошего сменщика.  С обороной все нормально»﻿, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в Российской Премьер-Лиге с 29 очками после 14 туров.  Нападение команды представлено такими игроками, как Лусиано Гонду, Матео Кассьерра и Александр Соболев, на троих они забили 14 голов.