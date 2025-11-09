Наставник «Крыльев Советов» Магомед Адиев перед матчем 15-го тура РПЛ с «Зенитом» отметил, что самарский клуб находится в тяжелом положении.

Магомед Адиев globallookpress.com

«Всегда приятно возвращаться на родной стадион. Нам как никогда необходима поддержка наших болельщиков, команда находится в тяжелом положении. Наши стены в какой‑то мере должны нам помочь. Я поле еще, если честно, не видел, но мои помощники смотрели и говорят, что оно будет довольно‑таки тяжелое сегодня, потому что оно мягкое.

У нас есть понимание, что мы сегодня должны делать. Если поймем после разминки, что поле тяжелое, то надо будет игру удлинить и меньше делать рискованных передач на своей половине поля.

Что касается атаки, Олейников будет чуть больше выдвигаться вперед, у Марина будут еще оборонительные задачи, он должен будет в центре делать больше черновой работы, — сказал Адиев "Матч ТВ".