Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате заявил, что Арсен Захарян удовлетворён своим временем на поле в составе команды.

Арсен Захарян globallookpress.com

В матче 12-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (1:1) Захарян появился на поле на 65-й минуте и позже получил желтую карточку.

«Арсен хорошо выглядел после выхода на замену в матче с "Эльче". Он доволен игровым временем», — сказал Мундуате «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за «Реал Сосьедад» шесть матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.