В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» дожал «Вольфсбург» и выиграл с результатом 2:1.
На точный удар Маттиаса Сванберга на 28-й минуте хозяева голами Йенса Стаге на 83-й минуте и Самюэля Мбангулы на 92-й минуте.
Результат матча
ВердерБремен0:1ВольфсбургВольфсбург
0:1 Маттиас Сванберг 28'
Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Амос Пипер, Марко Фридль, Йенс Стаге, Сенне Линен, Марко Грюлль, Романо Шмид, Карим Кулибали (Исаак Шмидт 80'), Джастин Нджинма (Самюэль Мбангуля 65'), Кеке Топп (Виктор Бонифас 65')
Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Йенсон Селт, Саэль Кумбеди, Маттиас Сванберг (Патрик Виммер 67'), Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Максимилиан Арнольд, Аарон Центер, Мохамед Амура (Йонас Винд 80'), Адам Дагим
Жёлтая карточка: Марко Фридль 61' (Вердер)
У «Вердера» стало 15 очков и седьмое место в турнирной таблице. В активе «Вольфсбурга» 8 баллов и 12-я строчка.