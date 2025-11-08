В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» дожал «Вольфсбург» и выиграл с результатом 2:1.

На точный удар Маттиаса Сванберга на 28-й минуте хозяева голами Йенса Стаге на 83-й минуте и Самюэля Мбангулы на 92-й минуте.

Результат матча

Вердер Бремен 0:1 Вольфсбург Вольфсбург

0:1 Маттиас Сванберг 28'

Вердер: Мио Бакхаус, Юкинари Сугавара, Амос Пипер, Марко Фридль, Йенс Стаге, Сенне Линен, Марко Грюлль, Романо Шмид, Карим Кулибали ( Исаак Шмидт 80' ), Джастин Нджинма ( Самюэль Мбангуля 65' ), Кеке Топп ( Виктор Бонифас 65' )

Вольфсбург: Камиль Грабара, Моритц Йенц, Йенсон Селт, Саэль Кумбеди, Маттиас Сванберг ( Патрик Виммер 67' ), Кристиан Эриксен, Винисиус Соуза, Максимилиан Арнольд, Аарон Центер, Мохамед Амура ( Йонас Винд 80' ), Адам Дагим

Жёлтая карточка: Марко Фридль 61' (Вердер)