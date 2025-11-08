По информации El Chiringuito TV, у вингера «Реала» Винисиуса Жуниора могут возникнуть основания для ухода из клуба.

Переговоры о продлении контракта с 25-летним игроком пока не продвинулись — стороны не могут прийти к соглашению. Мадридский клуб оценил бразильца примерно в €150 млн и не собирается снижать эту сумму.

Сообщается, что Винисиус рассматривает альтернативные варианты для дальнейшей карьеры. Его приоритет — остаться на высоком уровне в Европе, поэтому среди наиболее вероятных направлений он видит Английскую Премьер-лигу. Переезд в чемпионат Саудовской Аравии футболист не рассматривает. Ранее интерес к игроку связывали с «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 14 матчах за «Реал», забив 5 мячей и сделав 4 голевые передачи.